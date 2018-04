Piemelkunstenaar Peter de Koning maakt monument voor oorlogsheld Guy Gibson

STEENBERGEN - Twee houten vliegtuigen, een stalen constructie en de originele onderdelen van een Brits oorlogsvliegtuig. Kunstenaar Peter de Koning uit Steenbergen is bezig met een monument voor de omgekomen piloten Guy Gibson en Jim Warwick. In 1944 stortten de twee neer vlakbij het huis waar De Koning nu woont. "Die twee zijn zowat in mijn achtertuin neergestort."





Guy Gibson is een gevierd Engels oorlogsheld. Hij is een van de zogenoemde 'dambusters'. Een speciale eenheid die getraind was om door zo laag mogelijk te vliegen, stuwdammen te vernietigen. In 1944 gaat het echter mis. Gibson vliegt samen met zijn navigator Jim Warwick in de buurt van Gilze Rijen (toen nog door de Duitsers bezet). Een Lancaster krijgt de Mosquito van Gibson in het vizier. De boordschutter van de Lancaster ziet het vliegtuig aan voor een Duits toestel en vuurt. De Mosquito wordt getroffen en stort bij Steenbergen uiteindelijk neer. "Zo wat in mijn achtertuin", vertelt Peter de Koning.

LEES OOK: Oorlogsheld die crashte in Steenbergen 'per ongeluk neergeschoten door eigen kameraden'

Verzetsstrijder Van Mechelen is als een van de eerste bij het neergestorte vliegtuig. "Die heeft de lichaamsdelen van Gibson en Warwick bij elkaar geraapt in een aardappelmandje", vertelt Peter de Koning. Ook nam de verzetsstrijder enkele brokstukken mee voordat de Duisters bij het wrak kwamen. Erven van Van Mechelen gaven de brokstukken een tijd terug aan de Steenbergse kunstenaar.









"Ik woon aan de Gibsonstraat en elk jaar komen hier heel veel Engelsen langs om te kijken naar hun oorlogsheld. En er is veel te weinig hier over in Steenbergen. Dat vind ik sneu. Tja, ik ben nu eenmaal kunstenaar en ik heb respect voor Gibson. Dus daarom maak ik een kunstwerk." 5 mei moet het kunstwerk klaar zijn en is het te zien in de voortuin van Peter de Koning.