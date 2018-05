Kans op dodelijk ongeluk het grootst in Baarle-Nassau

BAARLE-NASSAU - De kans op een dodelijk verkeersongeval is het grootst in Baarle-Nassau. Dat blijkt uit de ongevallencijfers die door Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond op een rijtje zijn gezet.

In Baarle-Nassau gebeurden niet de meeste ongelukken. Het gaat om een gemiddelde per inwoner. Baarle-Nassau is een gemeente met zo'n zevenduizend inwoners. Gemiddeld waren hier tussen 2007 en 2016 de meeste dodelijke ongelukken. Dat komt neer op twaalf verkeersdoden.

Meer inwoners

Op een tweede plaats staat de buurgemeente Alphen-Chaam met tienduizend inwoners. Hier kwamen zestien mensen om in het verkeer. Dat zijn er dus vier meer dan in Baarle-Nassau. Omdat Alphen-Chaam meer inwoners heeft, is het gemiddelde aantal dodelijke ongelukken hier lager dan in Baarle-Nassau.

De cijfers op verkeersveiligheidsvergelijker.nl geven een gemiddelde van het aantal geregistreerde verkeersdoden in tien jaar tijd, per honderdduizend inwoners. De cijfers zijn vooral bedoeld voor 'verkeersprofessionals', maar de site is voor iedereen vrij toegankelijk.