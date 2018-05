Eindhoven Airport wil de grootste parkeergarage van Nederland bouwen

EINDHOVEN - Nog even en dan is het precies een jaar geleden dat de parkeergarage P1 bij Eindhoven Airport deels instortte door fouten in de constructie. Voor de luchthaven een goed moment om naar de toekomst te kijken, en dat doen ze met een nieuwe parkeertoren die de grootste van Nederland moet worden.

Het gaat om een toren van tien verdiepingen, waar minstens 4.000 auto's in moeten passen. Dit meldt het Eindhovens Dagblad.

Grootste van Nederland

Ter vergelijking: de nieuwe toren moet vijf keer groter worden dan ingestortte parkeergarage. De parking van de Designer Outlet in Roermond is nu nog de grootste van het land, deze telt ongeveer 3500 plaatsen. Daar gaat de nieuwe toren bij Eindhoven Airport dus overheen.

Volgens de krant is het vliegveld ruim een week geleden in alle stilte begonnen met de aanbesteding van de bouw. De bouw van de nieuwe toren moet na de zomer van 2019 starten. Vanaf 2020 zou er dan geparkeerd kunnen worden. Begin 2022 moet de toren helemaal klaar zijn.

Concurrentiepositie

Volgens Eindhoven Airport is de bouw van de parkeertoren nodig om te kunnen blijven concurreren met andere luchthavens.

Eindhoven Airport zit bijna aan haar maximaal toegestane capaciteit. De luchthaven wil graag uitbreiden. Dit jaar wordt besloten of het vliegveld mag groeien, of stabiel moet blijven.

De nieuwe parkeertoren lijkt een voorschot te zijn op meer groei in de toekomst.