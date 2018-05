Financieel topman vertrekt bij Beter Bed

UDEN - Financieel topman Bart Koops vertrekt bij Beter Bed in Uden. Dat is dinsdag bekendgemaakt. Koops spreekt van 'een moeilijke beslissing'. "Maar vooral het laatste jaar heeft een zware wissel getrokken getrokken op mijn privé-werkbalans." Het bedrijf gaat op zoek naar een opvolger voor de bestuurder.

Vorig jaar november vertrok topman Ton Anbeek naar fietsenfabrikant Accell Group. Hij werd recent opgevolgd door John Kruijssen.



In Duitsland, de grootste markt voor Beter Bed, kampt het bedrijf verder al tijden met problemen als gevolg van een gifschandaal. Dat zaaide afgelopen zomer twijfel over de veiligheid van schuimmatrassen. Het land is goed voor circa de helft van de opbrengsten van het bedrijf.



Het vertrek van Koops volgt enkele dagen nadat Beter Bed bekendmaakte de problemen op de Duitse markt nog niet onder controle te hebben. De omzetontwikkeling op die grote markt drukte de opbrengsten van de beddenverkoper in het eerste kwartaal, zo kwam naar voren uit een destijds onverwacht gepubliceerd handelsbericht.