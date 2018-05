Kreet richting burgemeester: 'Onderzoek grondwater na barst in waterleiding kerncentrale Doel'

DOEL - Besmet water van de kerncentrale in Doel kan in de Westerschelde terecht komen. Het grondwater in de omgeving van Bergen op Zoom moet daarom permanent gecontroleerd worden, zo willen de tien politieke partijen uit die stad. Ze maken zich zorgen over de vele recente storingen in de kerncentrale.

Een van de vier reactoren van de Vlaamse kerncentrale, op een steenworp afstand van Ossendrecht, werd maandagochtend stilgelegd. Er zat een barst in de waterleiding. De exploitant verwacht dat reactor pas in oktober weer kan worden opgestart.

Is bekend waar het gelekte besmette water heen is gelopen en om hoeveel water gaat het, zo vragen de lijsttrekkers in een gezamenlijke brief aan de burgemeester. Is het gelekte water gevaarlijk voor de gezondheid? Is er contact geweest met de Belgen? De politieke partijen maken zich ook zorgen over het ontbreken van een goed grensoverschrijdend waarschuwings- en ontruimingsplan.