Vakbonden aan de kant gezet, werknemers zetten handtekening onder contract Jumbo

VEGHEL - Staken is er niet meer bij. Een meerderheid van de werknemers van de distributiecentra van Jumbo gaat akkoord met een arbeidsvoorwaardenreglement. Dat is een overeenkomst tussen individuele werknemers en Jumbo. De medewerkers laten daarmee de kans gaan om met hulp van de vakbonden een gezamenlijke cao af te sluiten.

De werknemers die kiezen voor het individuele contract krijgen met terugwerkende kracht 1 procent loonsverhoging. In 2019 krijgen ze een salarisverbetering van 1,5 procent. De overeenkomst geldt voor vijf jaar en kan steeds met vijf jaar worden verlengd.

De meeste vaste medewerkers van de distributiecentra hadden een keuze om te gaan voor een eigen contract óf een gezamenlijke cao. "Maar niet iedereen kon kiezen. Dat geldt niet voor de 1500 uitzendkrachten van Jumbo", zegt Debbie van Leiden van de FNV.

'Klap voor de medewerkers'

"Ik zie deze overeenkomst als een klap voor de medewerkers. Jumbo is niet bereid om goede afspraken te maken. Mensen denken dat ze een goede regeling hebben maar wat ze niet weten is dat Jumbo tussentijds dingen kan wijzigen. Daar zouden wij nooit mee instemmen." De overeenkomst is gesloten tussen de ondernemingsraad en Jumbo. "De ondernemingsraad denkt in het belang van Jumbo. Iedere werknemer moet een nieuwe arbeidsovereenkomst tekenen. Daarna hebben ze geen poot om op te staan."

Volgens Jumbo geeft de overeenkomst juist veel rust op de werkvloer. Claire Trügg van Jumbo: "Dit is een zorgvuldig proces geweest met klankbordgroepen, onderzoek en extern juridisch advies. Deze afspraak geldt voor vijf jaar. We kunnen niet zomaar iets wijzigen." Directeur Frits van Eerd van Jumbo Supermarkten schrijft op de site van Jumbo dat hij alle vertrouwen heeft in de manier waarop de nieuwe overeenkomst tot stand is gekomen.

Aan de kant

Nu de meeste werknemers kiezen voor een individuele overeenkomst, worden de vakbonden aan de kant gezet. De bonden streden juist voor een collectieve arbeidsovereenkomst.

Van Leiden: "Aan de kant gezet? Zo voel ik dat niet. Bij Jumbo hebben veel mensen onzekere banen. Mensen durven geen actie te voeren. Door kortlopende contracten zijn ze bang dat ze geen verlenging krijgen. Daar mag ik Jumbo dan wel een compliment voor geven. Dat hebben ze goed doordacht."