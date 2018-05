Twee verdachten vast na overval op winkel bejaardenhuis

BREDA - Een man en een vrouw zijn maandagavond aangehouden na een overval op de winkel en het restaurant van woonzorgcentrum Aenaes aan de Zaart in Breda. Ze bedreigden maandagmiddag rond vijf uur medewerkers met een mes en gingen er met de dagopbrengst vandoor.

Na de overval werd het signalement van de daders verspreid. 's Avonds rond twaalf uur werd de politie getipt over een mogelijke drugsdeal in de Wensel Cobergherstraat in Breda. Agenten zagen in een geparkeerde auto een man en een vrouw, die op de overvallers leken. Ze zijn aangehouden.

Het gaat om een 46-vrouw uit Hoogblokland en een man van 57 uit Eindhoven.