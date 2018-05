Sneeuw hielp politie bij opsporing kluisjesroof: 'Triest, maar wel heel spannend'

BREDA - Bij de opsporing in de mysterieuze kluisjesroof in Oudenbosch blijkt nu dat de sneeuw een belangrijke rol heeft gespeeld. Volgens misdaadjournalist Mick van Wely leest het allemaal als een spannend jongensboek. "Het is natuurlijk verschrikkelijk triest voor alle gedupeerden. Maar het is wel een heel spannend verhaal."

"Het is een bekend gegeven dat de politie soms inbrekers opspoort door sporen in de sneeuw. En ook bij deze kluisjesroof zou sneeuw een rol hebben gespeeld", vertelt Mick van Wely. "Dat zit hem dan in afdrukken in de sneeuw."

"Maar ook de reflectie van licht in de sneeuw speelt een rol. Het is zo dat camera's dingen hebben kunnen zien die ze normaal gesproken niet hadden kunnen zien als er geen sneeuw had gelegen."

Goud laten ligt, alleen geld meenemen

Als misdaadjournalist volgt Mick het onderzoek rondom de kluisjesroof in Oudenbosch op de voet. "Het meest fascinerende vind ik wel dat de echte rovers zo lang binnen zijn gebleven. En dat het waarschijnlijk een 'inside-job' was. Dus met hulp van binnenuit."

"Ik ben erg benieuwd naar de omvang van de buit. Hoeveel hebben ze nou mee genomen? Als ze alleen cash meenemen en het goud laten liggen. Tja, dan moet er kennelijk zoveel cash zijn geweest dat het de moeite waard is."





Beveiligers maken rare gebaren

Volgens de politie was de kluisjesroof dus een inside-job. Op camerabeelden is te zien dat er voor de roof al allerlei opvallende zaken gebeurden. "Dan zie je dat beveiligers wat rare gebaren maken alsof ze een soort signalen geven", zegt Mick van Wely. "Dat zou verdacht zijn geweest en ook onderdeel uitmaken van het onderzoek."

"De vraag is natuurlijk: wie zijn de mensen die daadwerkelijk binnen zijn geweest in de kluis? En zit daar ook nog een brein boven? Zijn er nog meer mensen bij betrokken? En zijn die beveiligers bijvoorbeeld onder druk gezet?"

'Politie is verder dan wordt gezegd'

Zo zijn er veel vragen die voorlopig nog onbeantwoord blijven. "Het kan zijn dat het nog maar de vraag is of ze precies weten wie die anderen zijn", beschrijft Mick. "Bij bendes uit Roemenië of Litouwen gebeurt het bijvoorbeeld dat ze in cellen opereren. Dat de een niet weet wie de ander is."

"De ervaring leert bij dit soort onderzoeken dat de politie altijd verder is dan wordt gezegd. Het is tactisch belang om het soms een beetje stil te houden. Ik kan me heel goed voorstellen dat er nog meer aanwijzingen zijn. En zeker nu er arrestaties zijn gedaan."