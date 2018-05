'Van der Gaag is de topkandidaat om nieuwe trainer NAC Breda te worden'

BREDA - Stijn Vreven maakte zondag na afloop van NAC – sc Heerenveen bekend dat hij na dit seizoen vertrekt bij NAC Breda. Er worden al enige tijd mogelijke opvolgers van de Belg genoemd. Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag zou bovenaan het lijstje staan.

NAC en Vreven hebben ‘in goed overleg’ besloten om de samenwerking na dit seizoen stop te zetten. Oud-trainers John Karelse en Ton Lokhoff vinden dat Vreven het goed heeft gedaan bij NAC. “Hij heeft goed werk geleverd”, zegt oud-trainer John Karelse. “Als je als trainer van NAC promoveert en daarna in de eredivisie blijft, dan heb je niks te klagen.”

Volgens Lokhoff was het wel een wisselvallig seizoen en daar kan hij op afgerekend zijn. "Ze hebben zes punten gehaald tegen Feyenoord, maar tegen de onderste ploegen werd er bijna geen enkel punt gehaald. Die wisselvalligheid mag aan het begin van het seizoen, maar niet meer zo laat in het seizoen nog."

Oud-trainers John Karelse en Ton Lokhoff

De NAC-fans scandeerden zondagmiddag meermaals ‘Vreven moet blijven' . Toch komt er een einde aan de samenwerking. "Voor de fans komt het als een verrassing, maar het zong al wel een tijdje rond dat Vreven zou vertrekken", zegt NAC-watcher Ronald Sträter. "Mede door zijn gedrag en schorsingen is er in onderling overleg besloten om niet meer verder te gaan samen."

Penders

De mogelijke opvolgers doen al enige tijd de rondte in en rondom Breda. FC-Groningen-trainer Ernest Faber wordt meermaals genoemd als opvolger van Vreven. “Faber is een prima kerel, maar ik ken hem niet als trainer”, zegt Karelse, die niet verwacht dat assistent-trainer Rob Penders het stokje van Vreven gaat overnemen. “Volgens mij wil Penders dat zelf ook nog niet, maar voor de toekomst is hij wel degelijk een kandidaat.”

Van der Gaag

Toch prijkt Mitchell van der Gaag bovenaan het wensenlijstje van technisch directeur Hans Smulders. De twee werkten eerder al samen bij FC Eindhoven. Sträter verwacht dat het lastig gaat worden om Van der Gaag aan te stellen. "Hij heeft al meermaals aangegeven dat hij na Excelsior naar het buitenland wil. Al zou NAC wel een logische stap zijn in zijn carrière."

Lokhoff kent Van der Gaag goed en zou het een goede keuze vinden. "Hij heeft het goed gedaan bij Excelsior. Ze spelen mooi voetbal en de club is lang en breed veilig. De druk bij NAC ligt alleen veel hoger dan bij Excelsior."

Andere optie

Sträter noemt nog een andere mogelijke opvolger van Stijn Vreven. "Maurice Steijn van VVV-Venlo is ook een optie. Hij was ook al in beeld voordat Vreven werd aangesteld en hij heeft altijd gezegd dat hij open staat voor een dienstverband bij NAC. Hij kent de club en de cultuur en heeft er ook zelf gespeeld. Maar hij heeft nog geen contact gehad met NAC."

De nieuwe trainer moet volgens Karelse een beetje Stijn Vreven zijn. “Er moet wel beleving langs de kant zijn. En de trainer moet spelers opstellen die vechtersmentaliteit hebben.” Ook Lokhoff vindt dat de nieuwe trainer gedreven moet zijn. "Maar hij moet ook technisch en tactisch sterk zijn en een goede voetbalvisie hebben."

Lokhoff terug naar NAC?

De kans dat Lokhoff zelf de nieuwe trainer van NAC wordt, lijkt niet groot. De oud-voetballer is nu nog assistent-trainer bij VfL Wolfsburg. "Mijn contract loopt af maar de club heeft aangegeven verder met me te willen, dus daar gaan we over praten."