Andrea wil weten wat voor mensen haar overleden ouders waren: 'Heb ik mijn positiviteit van hen?'

EINDHOVEN - Andrea Hodzelmans uit Vught verloor haar ouders op jonge leeftijd. Ze was vijf toen haar vader stierf in 1987, haar moeder verloor ze in 2000, ze was toen achttien jaar. Nu wil ze weten wie ze waren, en of ze op hen lijkt: "Naarmate ik ouder word, denk ik steeds vaker: Ik sta op een bepaalde manier in het leven, zou ik dat van mijn ouders hebben?"

Op Twitter plaatste Andrea maandagavond een oproepje: 'Is er misschien iemand die vroeger samen heeft gewerkt met Hub Hodzelmans ('44)? Of in Tilburg met Finy Schlösser ('50)? Ik weet zo weinig van mijn ouders!'. 381 retweets, 29 antwoorden en heel veel privéberichtjes later heeft Andrea goede hoop dat haar zoektocht iets op gaat leveren. Al is het nog een hele klus om alles te lezen: "Ik word zo overladen met reacties dat ik nog niet de kans heb gekregen om alles goed te bekijken."

Positieve levenshouding

Het gaat Hodzelmans niet zozeer om de praktische informatie over het leven en de carière van haar ouders, maar meer om hun karakter. "Ik wil weten wat voor mensen het waren, wat voor karakter ze hadden. Hoe stonden ze in het leven?" Ze zoekt daarom mensen die met hen hebben gewerkt. "Vaak zijn het collega's die je echt goed kennen en van dichtbij meemaken, ik merk dat zelf tijdens mijn werk ook."

"Ik ben zelf enorm positief. Ik merk dat de meeste mensen dat niet verwachten als je je ouders zo jong verloren hebt. Ik heb heel veel energie, ik geloof heel erg in het goede van mensen. Ik vermoed dat daar echt iets genetisch in is doorgegeven", vertelt Andrea.





Toen Andrea vijf was, verloor ze haar vader Hub. "Mijn moeder heeft toen ik en mijn zus klein waren nooit heel veel verteld over haar jeugd en de jeugd van mijn vader." Haar moeder Finy overleed dertien jaar later: "Daarna heb ik wel contact gehad met andere familieleden, maar op sommige vragen heb ik nog geen antwoord gekregen."

Elisabeth ziekenhuis

Waarschijnlijk heeft de moeder van Andrea, Finy Schlosser in het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg gewerkt. Het gaat dan om de periode 1970 - 1975. "Maar ik weet het niet precies, vermoedelijk heeft ze ook gestudeerd in het ziekenhuis, het is onzeker."

Het ziekenhuis werkt gelukkig mee met de zoektocht, ze hebben het bericht van Andrea al gedeeld op het intranet zodat alle medewerkers het kunnen zien. "Er is ook iemand in de archieven aan het duiken om te kijken wat daar te vinden is."

Brandweerwagens

Van vader Hub Hodzelmans weet Andrea iets minder. "Hij heeft zijn militaire dienst gedaan rond 1964, waarschijnlijk in de omgeving van Roermond."

Daarna werkte hij bij een loodgietersbedrijf. Zijn laatste werkgever was Carrosseriefabriek Mostard in Susteren. Hier werkte hij aan de carrosserie van brandweerwagens, weet Andrea.

Of haar oproep iets gaat opleveren moet nog blijken, maar de reacties zijn in ieder geval overweldigend. "Ik doe het niet om aandacht voor mezelf te krijgen. Ik ben een beetje verrast door alle dingen die er nu gebeuren, maar ik ben er wel heel blij mee. Al levert het maar een mooi gesprek op, dan vind ik dat al enorm waardevol!"