Honderden moslims verwacht bij dodengebed Hakim en Fouad, die omkwamen bij ongeluk Tilburg

TILBURG - Honderden moslims komen dinsdagmiddag naar de El-Feth moskee in Tilburg. Bij een dodengebed wordt gebeden voor Hakim en Fouad, de twee mannen die bij een auto-ongeluk aan de Rueckertbaan omkwamen. Het gebed start rond half twee.

Drie mannen klapten zondagavond met hun auto op een boom, de bestuurder was op slag dood. Een van de andere inzittenden stierf in het ziekenhuis. Beide mannen kwamen regelmatig in de moskee, vertelt een woordvoerder van de moskee. De familie van één van hen deed er veel vrijwilligerswerk.

Na het overlijden van een moslim wordt het lichaam volgens een vast ritueel gewassen en in doeken gewikkeld. Daarna volgt een gebed. "We hebben hier in de moskee regelmatig gebeden voor doden, maar het is wel bijzonder dat het voor twee mensen tegelijkertijd is."



Omwonenden klagen dat er sinds de flitspalen weggehaald zijn, regelmatig te hard gereden wordt op de Rueckertbaan en vinden dat de gemeente de flitsers terug moet zetten. Die laat echter weten dat niet de gemeente, maar het Openbaar Ministerie daarover gaat.

Het OM haalde de laatste jaren verschillende flitspalen in Tilburg weg, omdat die geen aantoonbare bijdrage aan de verkeersveiligheid zouden leveren. Of de bestuurder van de auto echt te hard heeft gereden, is niet bekend.