Meisje aangevallen en in gezicht gebeten door hond, zwaargewond naar het ziekenhuis

SCHIJNDEL - In de Boomstraat in Schijndel is dinsdagmiddag een meisje van ongeveer vijf jaar aangevallen door een hond. Een traumahelikopter is opgeroepen en heeft het kind meegenomen.

Het meisje was aan het wandelen met haar oma. De hond, die van de oma is, viel het kind aan. Oma sprong vervolgens bovenop het kind om haar te beschermen.

Het kind heeft verwondingen in haar gezicht. De vrouw is bij haar reddingsactie zelf ook gebeten.

Twee buurtbewoners hebben het kind en de oma gered.