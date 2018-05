Onderzoek naar handtastelijke burgemeester van start: 'Wij willen een voorbeeldgemeente worden'

OOSTERHOUT - Deze week is in Oosterhout het onderzoek gestart naar aanleiding van de handtastelijke burgemeester Stefan Huisman. Hij zou meerdere vrouwelijke collega's hebben lastiggevallen. Volgens gemeente Oosterhout moeten de resultaten van het onderzoek een voorbeeld zijn voor anderen gemeenten.

In opdracht van de Oosterhoutse gemeenteraad is onderzoeksbureau Governance & Integrity deze week begonnen met het bureau-onderzoek. "Dat betekent dat ze nu eerst vooral uitzoeken hoe de regels zijn", legt Eric Kaarsemaker van de gemeente uit.

"Vanaf deze week gaan ze ook in gesprek met verschillende personen. Dan moet je denken aan fractievoorzitters, leden van de vertrouwenscommissie en mensen die direct hebben samengewerkt met de burgemeester."

LEES OOK: Handtastelijke burgemeester Stefan Huisman van Oosterhout nu officieel ontslagen en uit de VVD gezet

Handtastelijke burgemeester uit VVD gezet

Burgemeester Stefan Huisman stapte in januari op omdat hij tijdens de nieuwjaarsborrel 'grensoverschrijdend gedrag' heeft vertoond. Bovendien had Huisman toen een piketdienst en had hij naar eigen zeggen te veel gedronken.

Vijf vrouwelijke collega's gaven daarna aan te zijn lastiggevallen door de handtastelijke burgemeester. De VVD besloot vervolgens om Stefan Huisman te royeren als lid van de partij.

LEES OOK: Burgemeester Oosterhout stapt op omdat hij te veel dronk en te ver ging tijdens personeelsborrel

'We willen leren van dit onderzoek'

Tijdens het onderzoek dat nu is gestart, zal het onderzoeksbureau zo'n 25 mensen interviewen. Mochten er daarna nog meer gesprekken nodig zijn, dan worden die uiteraard ook nog gevoerd. Het onderzoek kost maximaal 50.000 euro, maar volgens Eric Kaarsemaker is het dat waard.

"De gemeenteraad wil naar zijn eigen rol laten kijken, met name omdat er misschien zaken zijn die de raad anders had kunnen doen. We willen leren van dit onderzoek. We gaan kijken waar we iets mee moeten doen. Zo komen er misschien trainingen op dit gebied."

Voorbeeldgemeente Oosterhout

"Al met al willen wij een voorbeeldgemeente worden", zegt Eric Kaarsemaker. "Daar bedoel ik mee dat de rapportage handig kan zijn voor anderen gemeenten. Dat ze zeggen: 'In Oosterhout is er iets gebeurd, dat willen wij voorkomen en hoe kunnen wij daarvan leren'."

"Voor het zomerreces willen we dit onderzoek afronden en tijdens de laatste raadsvergadering willen we er nog over spreken. Dat is de hoop. Maar we moeten uiteraard nog even afwachten of we dat gaan halen."