'Een molen zonder wieken is dood', Somerense molen kan weer ouderwets draaien

SOMEREN - Een gek gezicht: molen zonder wieken. Toch stond Korenmolen De Victor in Someren een jaar noodgedwongen stil. Dat komt omdat de bouten in de roeden konden scheuren. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de wieken hersteld. Dinsdag werden ze met een grote kraan teruggeplaatst.

De molen uit 1853 bestond eigenlijk uit twee losse roeden die in het midden aan elkaar vastzitten met een boutverbinding. Roeden zijn de stalen balken waar het hekwerk van de wieken aan bevestigd is. Bij molens in Schiedam en Haastrecht scheurden en braken die bouten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zette daarom alle 48 molens met zo'n boutverbinding stil.

In Brabant zijn dat drie molens: de Hertogin van Brabant in Drunen, de korenmolen in Nispen en De Victor in Someren. Die laatste kreeg dinsdag nieuwe roeden en dat maakt molenaar Marc van Deursen dolgelukkig: "Dat ik een jaar lang niets kon doen als molenaar is echt onbeschrijfelijk. Die hobby gaat me zo aan het hart. Het is echt uitwaaien op zaterdagmiddag en dat mis je gewoon zo."

Tekst gaat door onder video

De roeden werden verwijderd uit de draaias en door een gespecialiseerd bedrijf in Maasbracht gerestaureerd. Die verwijderde de boutverbinding en laste er een nieuw middenstuk tussen. Doordat de deelbare roeden nu uit één stuk bestaan zijn de wieken weer veilig. Het terugzetten van de wieken is een flinke klus. Dinsdag hingen de roeden er weer in, maar daarna moest het hekwerk ook nog aangebracht worden. "Dat kost zeker een dag per kant. Als het weer een beetje meezit dan zijn we 12 mei op de nationale molendag klaar", aldus de molenaar.

Lees ook: Drie molens mogen nog steeds niet draaien: bout kan afbreken en dan kunnen de wieken naar beneden vallen