Geen schadevergoeding voor meervallenkwekers De Peel

DEN BOSCH - Een aantal meervallenkwekerijen in de Peel krijgt geen schadevergoeding. De kwekerijen hadden die geëist omdat zij vinden dat een andere viskwekerij met subsidie zo kon concurreren dat zij er schade van ondervonden. Het Gerechtshof in Den Bosch heeft de schadeclaim in hoger beroep afgewezen.

De Staat der Nederlanden, de provincie Brabant en de Metropoolregio Eindhoven verleenden in 2004 subsidie aan de Stichting Aquacultuur Zuidoost- Nederland (Sazon) om duurzaam tilapia te kweken. Na afloop van de projectperiode stopte Sazon met tilapia en ging meervallen kweken.

Tilapiakwekerij

Bestaande meervallenkwekerijen vonden dat oneerlijk omdat Sazon alle apparatuur die met subsidie was gekocht voor duurzame tilapiakwekerij nu ging gebruiken voor een meervallenkwekerij.

Er volgde een slepende en ingewikkelde juridische procedure langs talloze rechters. De meervallenkwekers vinden dat de overheden verdoezeld en zelfs bevorderd hebben dat Sazon de subsidievoorwaarden heeft overtreden.

De meervallenkwekers toonden het Hof stukken waaruit dat zou moeten blijken. Maar het Hof heeft niets kunnen ontdekken waaruit zou kunnen blijken dat de meervallenkwekers gelijk hebben. Het was Sazon niet verboden meervallen te gaan kweken met de spullen die met de subsidie waren aangeschaft.