Man doodt zijn oma (83) met een keukenmes in Tilburg en krijgt tbs opgelegd

Vrouw (83) werd door haar kleinzoon vermoord in eigen huis. (Foto: Jack Brekelmans/Persburo BMS)

TILBURG - De 22-jarige man die zijn oma (83) ombracht met een keukenmes kreeg van de rechtbank dinsdagmiddag geen celstraf maar tbs. Volgens de rechtbank is het bewezen dat de man in een psychose verkeerde toen hij zijn oma met een mes in haar hals stak. De straf komt overeen met de eis van de officier van justitie.

Volgens de psychiater en psycholoog was de man door een stoornis volledig ontoerekeningsvatbaar tijdens zijn daad. Om te voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt, moet de man in een tbs-kliniek intensief behandeld en begeleid worden.

De rechtbank snapt dat 'de verdachte met deze moord onherstelbaar leed en verdriet heeft toegebracht aan de kinderen van zijn oma, onder wie zijn eigen moeder en overige familieleden', aldus het vonnis van de rechtbank. De moeder van de man vertelde eerder tijdens de behandeling van de zaak dat ze 'geen moeder meer heeft en zich er ook geen meer voelt'.

Op straat gezet

Vanwege zijn drugsgebruik hadden zijn vader en moeder de verdachte de deur gewezen. Daarna ving zijn oma hem enkele maanden op. Toen zij erachter kwam dat haar kleinzoon geld had van haar gejat, zette ook zij hem de deur uit.

Na verloop van tijd stond hij toch weer bij zijn oma aan de deur waarna ze hem nog eens duidelijk maakte dat hij niet meer welkom was. De 22-jarige man heeft haar daarna met een keukenmes in haar hals gestoken, waarna ze is doodgebloed.

