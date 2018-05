Minderjarige verdachten van keienongeluk in Schijndel mogelijk ook openbaar berecht

EINDHOVEN - Het Openbaar Ministerie wil dat de rechtszaak met de drie verdachten van het keienongeluk in Schijndel in openbaarheid plaatsvindt. Ook de zaak van de twee minderjarige verdachten. Die zou in eerste instantie achter gesloten deuren plaatsvinden.

Het was het de bedoeling dat de jeugdrechter de zaak van de twee 17-jarigen achter gesloten deuren zou behandelen vanwege de leeftijd van de verdachten. De jongen van 19 staat hoe dan ook in openbaarheid terecht.

LEES OOK: Verdachte (17) keienongeluk opgelucht na vrijlating: 'Het was zwaar voor hem'

Het OM wil nu dat ook de twee 17-jarigen in openbaarheid terecht staan vanwege de ernst van het feit.

Keien op de weg

De drie verdachten zouden betrokken zijn bij het op de weg leggen van een 40 kilo zware basaltkei. De zwangere Schijndelse Tynni Habraken (33) raakte zwaargewond toen zij in juni vorig jaar 's nachts met haar auto op de kei botste.

LEES OOK: Tynni bevallen van gezond meisje na ernstig keienongeluk Schijndel: 'We genieten onwijs'

Of de verdachten inderdaad in openbaarheid terecht zullen staan, beslist de rechtbank pas op de dag van de behandeling.