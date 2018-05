Man dreigt met ketting en mes, bedreigt agenten met de dood en slaat op de vlucht

Een man dreigde in Breda met een ketting en een mes, bedreigde agenten met de dood en sloeg op de vlucht. (Foto: ANP)

BREDA - Een man uit Breda heeft in de nacht van maandag op dinsdag iemand bedreigt met een ketting en een mes. Toen de politie bij zijn huis aankwam, werden zij bedreigd met de dood en werd de deur voor hun neus dichtgeslagen. De dader vluchtte vervolgens zijn huis uit.

Aan de Antwerpenstraat in Breda speelde het tafereel zich maandagnacht af. Zo rond half twee 's nachts komt de politie bij het huis van de dader. De man opende zelf de deur maar sloeg die vrijwel direct in het gezicht van de agenten dicht. Hij wou verder niet meewerken.

Sterker nog, hij begon zich steeds agressiever te gedragen naar de politieagenten toe. Na te zijn bedreigt met de dood, besluiten de agenten om de hondengeleiders in te schakelen.

Politie tikt ruitje in

Uiteindelijk wordt een raampje van de voordeur ingetikt en kan de politie zo het huis naar binnen gaan. Eenmaal binnen probeert de wederhelft van de man de agenten nog tegen te houden. De vrouw wordt direct aangehouden.

De man had op dat moment tijd om het huis uit te vluchten. Via de achterkant van zijn woning, ontsnapte hij via een paar aangrenzende tuinen. De politieagenten gingen naar hem op zoek en konden de dader iets verderop alsnog aanhouden.

Naar de cel

De twee verdachten zijn geboeid naar de cel gebracht. Dinsdag worden de man en de vrouw verhoord. De agent die is bedreigd met de dood, heeft aangifte gedaan.

De man raakte niet gewond tijdens de arrestatie. De vrouw heeft zich gesneden aan het kapotte raampje in de voordeur.