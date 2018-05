Will hielp het kind dat werd gebeten door een pitbull: 'Het was geen prettig gezicht'

SCHIJNDEL - Dinsdagmiddag werd in Schijndel een meisje in haar gezicht gebeten door de hond die ze samen met haar oma aan het uitlaten was. Will Claassen zag het allemaal gebeuren en verleende direct eerste hulp, terwijl haar man de hond wegbracht.

"Ik stond toevallig in de huiskamer, toen hoorde ik van alles buiten. Ik keek naar buiten en zag ik dat die hond met dat kindje aan het schudden was", vertelt ze. "Toen ben ik meteen naar buiten gerend."

Pitbull

"De oma was met haar kleindochter de hond van kennissen aan het uitlaten. Toen aaide het meisje de hond, en die heeft toen in haar gezicht gebeten. Ik heb het allemaal zien gebeuren" vertelt Will nog steeds een beetje aangedaan.

Het zou gaan om een pitbull, vertelt een andere buurtbewoner aan Omroep Brabant: "Toen we de ambulance belden wilden ze weten wat voor hond het was, de oma zei toen dat het om een pitbull ging."

Hond weer rustig

De oma heeft nog geprobeerd het kindje zo goed mogelijk te beschermen. "Ze is er bovenop gaan zitten. Zelf is ze ook gebeten door de hond, het was geen prettig gezicht", aldus Will.

Haar man is op de lijn van de hond gaan staan. Hierop werd de hond rustiger en heeft hij het dier weggebracht naar een adres verderop in de straat.

In doeken gedraaid

"Ik heb meteen de ambulance gebeld. Die geven dan door de telefoon instructies over wat je moet doen, en ze stellen vragen. Waar komt het bloed uit, spuit het of golft het... dat soort dingen", aldus Claassen.

"We hebben het meisje helemaal in doeken gedraaid. Ze was nog wel bij." Samen met een buurvrouw heeft ze eerste hulp verleend tot de ambulance en politie arriveerde.

De traumahelikopter heeft het kind vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.