Kerncentrale Doel: geen gevaar voor buitenwereld, verbijstering over reactie burgemeester en raad

DOEL - Inwoners van Bergen op Zoom hebben geen moment gevaar gelopen door het waterlek bij de kerncentrale van Doel. Het water is opgevangen in een speciaal reservoir. Dat stelt een woordvoerder van de kerncentrale. Raadsleden en burgemeester Frank Petter maken zich zorgen over de veiligheid. Ze hebben een brief naar de minister en staatssecretaris gestuurd.

Tegen Omroep Brabant zei Petter dat hij zich afvraagt of de kerncentrale niet eerder moet sluiten. Die sluiting staat voor 2025 gepland.

Reactie kerncentrale

“We zijn verbijsterd. Het incident had geen enkele impact op de buitenwereld of op de veiligheid van het personeel. Er is geen druppel radioactief water naar buiten gelekt. Dat hebben wij en het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) ook heel duidelijk gecommuniceerd”, benadrukt Nele Scheerlinck

Een van de vier reactoren van de Vlaamse kerncentrale, op een steenworp afstand van Ossendrecht, werd maandag 23 april stilgelegd. Er zat een barst in de waterleiding. “Er sijpelt altijd wel wat water, dat is bij het systeem dat wij gebruiken normaal. We vangen dat op en zuiveren het. Maar bij een reguliere controleronde zagen de monteurs dat er meer lekte dan normaal.”

Veiligheidssensoren

Het gaat om liters, maar volgens Scheerlinck wil dat niets zeggen. “Het gaat misschien om 0,000001 procent van het totaal aan water. Het is heel vervelend dat dit gebeurd is, maar eigenlijk is er niets aan de hand. De hele kerncentrale zit vol met veiligheidssensoren. Bij iedere kerncentrale, waar ook ter wereld, vindt eens per jaar wel een automatische stop plaats doordat zo’n sensor afgaat. Dat die sensoren nu niet eens afgegaan zijn, geeft wel aan hoe ver we nog van een gevaarlijk niveau af zaten. ”

De exploitant verwacht dat de reactor pas in oktober weer kan worden opgestart. “Dat heeft niets te maken met de ernst van het waterlek. Er stond sowieso al onderhoud gepland van mei tot oktober.”

Het is volgens de woordvoerder helemaal niet gevaarlijk om vlakbij de kerncentrale te wonen. Een eerdere sluiting dan in 2015 is dan ook niet nodig. “De FANC is hier iedere dag aanwezig, de controles zijn heel streng. Als er wel iets gebeurd, wordt het systeem binnen twee seconden afgesloten.”