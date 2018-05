5 jaar lang crimineel geld witgewassen, Eindhovenaar moet 9 maanden de cel in

DEN BOSCH - Een 39-jarige Eindhovenaar en een in België wonende Nederlander (48) zijn dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch veroordeeld voor witwassen. De man uit Eindhoven kreeg negen maanden cel, zijn kompaan een taakstraf van 150 uur. Het bedrijf van de 48-jarige man krijgt daarnaast een boete van 19.000 euro.

Van 2011 tot en met 2016 werden contante stortingen op verschillende rekeningen zijn gedaan, ter waarde van ruim 1,3 miljoen euro. Volgens de rechtbank kan het niet anders dan dat het om crimineel geld gaat. Bij de Eindhovenaar was er - door de lange periode - sprake van gewoonte-witwassen.

Grote schuld

De man die in België woont, had een grote schuld bij de Eindhovense man. Hij gaf hem de volledige beschikking over zijn privérekening en die van zijn bedrijf. Hij maakte zich daarmee schuldig aan schuld-witwassen, omdat de Eindhovenaar onder meer die rekening gebruikte voor de storting van het criminele geld.

De Eindhovense man krijgt ruim 678.000 euro in beslag genomen geld niet terug. De andere man moet 45.000 euro aan de Staat betalen. Dat is het geld dat hij met de strafbare feiten heeft verdiend.

Een 32-jarige vrouw uit Eindhoven en een 37-jarige man werden vrijgesproken van betrokkenheid bij de witwaspraktijken.