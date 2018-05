Gebroeders Van Poppel allebei in actie tijdens Giro d'Italia: 'Dat maakt je als vader trots'

EINDHOVEN - Oud-wielrenner Jean-Paul van Poppel gaat met speciale aandacht kijken naar de 101ste editie van de Giro d’Italia. Van Poppel heeft namelijk twee zoons die meerijden tijdens de ronde van Italië: "Dat maakt je natuurlijk ongelooflijk trots als vader."

Danny en Boy van Poppel staan vrijdag allebei aan de start van de Italiaanse koers. Al zitten ze niet in hetzelfde team. Danny zal bij TeamLottoNL-Jumbo het sprintkanon zijn. Voor Boy geldt naar alle waarschijnlijkheid hetzelfde. Hij zal de sprinter van Trek-Segafredo zijn tijdens de Giro denkt zijn vader. “Natuurlijk ben je trots als vader, maar ze hebben ook al eens samen meegedaan aan de Tour de France. Het is dus wel wat minder speciaal dan de eerste keer.”

Ritwinst

Zijn zoon Danny wist al eens een rit te winnen tijdens de Vuelta in 2015, Boy heeft nog geen grote ritzege te pakken. Ook nu is het de verwachting dat Danny de meeste kans lijkt te hebben om een rit te winnen tijdens de Giro. “Van Danny mag je wel verwachten dat hij een rit of meer gaat winnen. Al zal hij in het begin nog wel wat aanpassingsproblemen hebben verwacht ik.”

Zijn andere zoon won dus nog geen enkele rit bij de profs. Van Poppel senior zou het een verrassing vinden als Boy een rit zou winnen in de Giro. “Maar ik zou er niet raar van staan op te kijken als hij wel een keer op het podium komt, maar een ritzege zou ik verrassend vinden.”

Zwaar?

Vaak wordt de Giro betiteld als een van de zwaarste koersen van het jaar. Van Poppel gaat daar niet helemaal in mee. “Het hangt ook van het weer af. Een aantal jaar geleden viel er veel regen en zelfs sneeuw. Ja, dan is het zwaar. Maar tegenwoordig worden de etappes toch wel wat korter om het aantrekkelijker en spannender te maken.” Dat is volgens Van Poppel een groot verschil met een aantal jaar geleden, toen er nog meer beklimmingen per rit waren.

Van Poppel kan zijn zoons niet in Italië steunen, hij is zelf namelijk werkzaam als ploegleider van Team Roompot NL. Hij zit in Engeland en Noorwegen tijdens de Giro. “Ik kan het dan ook beter volgen dan wanneer ik daar ben. Zij moeten zich gewoon concentreren en daar hoef ik niet bij te zijn. We houden natuurlijk wel contact.”

De Giro d’Italia start vrijdag met een individuele tijdrit door Jeruzalem.