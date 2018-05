Man (36) opgepakt voor harde explosie die voor ravage zorgde bij flatwoning in Den Bosch

DEN BOSCH - Een 36-jarige man uit Berlicum is dinsdagochtend opgepakt voor betrokkenheid bij een explosie bij een appartement aan de Amsterdamstraat in Den Bosch. De ontploffing zorgde voor een ravage in de woning en was tot in Vught te horen. De politie ging meteen uit van een gerichte actie.

De enorme knal was op 17 april in de nacht te horen. Onder meer de voorgevel van het huis sneuvelde. Ook een auto die vlakbij stond geparkeerd, raakte beschadigd. De bewoner van het appartement en omwonenden bleven ongedeerd.

Gerichte actie

Specialisten van de politie deden uitgebreid technisch onderzoek bij de woning. Ook buurtbewoners werden ondervraagd. Uit dat onderzoek bleek onder meer dat iemand het explosief tegen de gevel van de woning plaatste.

De ontploffing maakte veel los bij buurtbewoners. "Natuurlijk schrik je hiervan", vertelde een buurvrouw aan Omroep Brabant. "Je ligt te slapen en dan maak je zoiets mee." De man die in het appartement onder haar woont, kent ze wel. "Het is een hele spontane man, rustig ook. Hij zegt altijd gedag."

De politie verwacht mogelijk nog meer arrestaties.