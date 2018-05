Oorzaak van ongeluk waarbij vijf Roemenen om het leven kwamen, blijft altijd een raadsel

HELMOND/DEURNE - De oorzaak van het ongeval tussen Helmond en Deurne waarbij vijf Roemenen om het leven kwamen zal waarschijnlijk altijd een raadsel blijven.

Volgens de politie heeft het onderzoek naar de toedracht niets opgeleverd. De zaak is gesloten. Uit het bloedonderzoek zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Dat betekent dat er geen alcohol of drugs in het spel waren.

Op de Helmondsingel raakte op 19 maart een busje met Roemeense seizoensarbeiders op de verkeerde weghelft en botste daar met een vrachtwagen. De Roemenen kwamen om half vijf van hun werk. Vijf inzittenden van het busje kwamen om het leven. De vrachtwagenchauffeur raakte gewond.





