Jeffrey Herlings grijpt naast Grote Prijs van Rusland, maar loopt wel uit op grootste concurrent

ORLYONOK - Jeffrey Herlings heeft dinsdagmiddag in Rusland een van de twee manches gewonnen, maar dat was niet genoeg om de Grand Prix van Rusland op zijn naam te schrijven. De winst ging naar de Belg Clement Desalle. Herlings liep in het algemeen klassement wel uit op grote concurrent Antonio Cairoli.

Desalle schreef de eerste manche op zijn naam. Met zijn tweede plaats in de tweede manche was dat genoeg voor de dagzege. Herlings eindigde in de eerste manche op een derde plaats, achter Cairoli.

De winst van Desalle in de eerste manche was opmerkelijk, bij de eerste tien manches van dit seizoen ging de winst naar Herlings of Cairoli.

Afstand in WK-klassement

De tweede manche ging wel naar Herlings. Het was niet genoeg voor de dagzege. Maar omdat Cairoli niet verder kwam dan een vijfde plaats, liep Herlings weer uit in het algemeen klassement. De negenvoudig wereldkampioen heeft nu 23 punten achterstand motorcrosser uit Elsendorp.

Herlings gaat met 286 punten aan de leiding in het WK, titelverdediger Cairoli volgt met 263.

