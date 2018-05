Oud-Willem II-voetballer Virgil Misidjan krijgt 6 maanden celstraf voor zware mishandeling

BREDA - Virgil Misidjan, oud-Willem II-voetballer, heeft dinsdagmiddag van de politierechter zes maanden cel waarvan twee maanden voorwaardelijk gekregen. Ook kreeg hij een proeftijd van twee jaar opgelegd. De voetballer was zelf niet aanwezig in de rechtbank.

Ook het 68-jarige slachtoffer, Ron van Akelijen, was niet aanwezig bij de uitspraak. Hij kon het lichamelijk nog niet aan. De man zit nog zeker voor vijf weken in een revalidatiekliniek en moet nog worden geopereerd aan zijn verbrijzelde elleboog. Die hield hij over aan de mishandeling.

De twee heren kregen ruzie nadat Misidjan in januari met zijn Audi de oprit van Van Akelijen blokkeerde. Ron verzocht de voetballer meerdere keren om zijn auto te verplaatsen maar Misidjan had daar duidelijk geen boodschap aan. Uiteindelijk trapte Misidjan Ron onderuit. Ron liep daarbij een dubbele enkelbreuk en een verbrijzelde elleboog op. Volgens de vrouw van Ron heeft Misidjan ook nog gezegd dat haar man 'blij moest zijn dat hij hem niet tegen zijn hoofd heeft geslagen'.

'25 kilo afgevallen'

"Hij heeft na de mishandeling drie maanden in het ziekenhuis gelegen. Daarna is hij opgenomen in een revalidatiecentrum waar hij nu al vijf weken ligt. Over nog eens vijf weken, mag hij de kliniek verlaten, maar dan moet hij weer terug naar het ziekenhuis om zijn verbrijzelde elleboog te laten opereren. Hij is in de afgelopen maanden 25 kilo afgevallen", vertelt Steven aangeslagen. "Mijn ouders zijn er kapot van."