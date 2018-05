Wat er allemaal nodig is om van FC Oss weer TOP Oss te maken: van contracten tot clubstropdassen

OSS - Over twee maanden heet FC Oss weer officieel TOP Oss. Na 9 jaar heeft de club geluisterd naar het sentiment rondom de club, waarbij de supporters altijd de oude naam bleven gebruiken. De KNVB is akkoord met de naamswijziging en de Kamer van Koophandel is geïnformeerd, maar toch is er nog flink wat werk aan de winkel bij de club om de naamswijziging door te voeren.

De 'operatie naamsverandering' is voor directeur Peter Bijvelds en zijn medewerkers een hele klus.

"Overal staat nog FC Oss en dat moet dus TOP Oss worden. Daar komt veel bij kijken. We hebben dan ook een echte handleiding hoe en wat we allemaal moeten doen. Ik zal blij zijn als op 1 juli 95 procent daarvan gelukt is. Want we zullen ongetwijfeld nog wel een bordje of een vlag met FC Oss over het hoofd zien."

Shirts en trainingspakken

Een ander logo, andere shirts en trainingspakken, maar ook de aankleding van het stadion en bijvoorbeeld het briefpapier en het ontwerp van de seizoenskaart. Het moet allemaal onder handen genomen worden.

Bijvelds: En dan zijn er nog een heleboel andere zaken. Vooral administratief. Maar ook contracten en overeenkomsten die door de naamsverandering aangepast moeten worden. In elk document komt het terug."

'Breed gedragen sentiment'

Veel gedoe dus, maar toch vindt Bijvelds het de moeite zeker lonen.

"Ik ga nu mijn vijfde seizoen hier in. Maar ik heb van het begin hier een groot en breed gedragen sentiment om de naam TOP Oss te laten herleven. Dus ik ben blij dat we dit na een paar jaar van overdenken hebben gerealiseerd."

Sponsors betalen kosten naamsverandering

Behalve de supporters hebben ook sponsors aangegeven blij te zijn met de naamsverandering. Een deel van hen heeft toegezegd de kosten die dit met zich meebrengt voor hun rekening te nemen.