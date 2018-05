Eindhoven wil komende jaren 15.000 huizen bouwen

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven wil de komende vier jaar 15.000 huizen bouwen. Dat blijkt uit een overzicht van bouwlocaties dat aan de gemeenteraad is aangeboden. Het accent zal liggen op huurwoningen en –appartementen in de middenklasse. Ook zorgwoningen staan hoog op de lijst.

In Eindhoven is een grote vraag huizen. De stad wil graag groeien en werkt onder leiding van de bekende architect en visionair Winy Maas aan een plan om in de binnenstad uiteindelijk 30.000 nieuwe inwoners te huisvesten. De plannen, zoals bijvoorbeeld rond het station, gaan vooral de hoogte in omdat er te weinig ruimte in de stad is om in de breedte te bouwen.

Kerkelijke gebouwen

De provincie heeft vorig jaar een woonvisie gepresenteerd waarin vooral werd aangedrongen op het verbouwen van kantoren, kerkelijke gebouwen en oude scholen tot woningen.

Indachtig die twee uitgangspunten bevat de lijst met mogelijke bouwlocaties nogal wat plekken in de stad. Het is maar de vraag of die de komende jaren allemaal ook werkelijk in aanmerking komen. Veel zal afhangen van partijen die er in willen investeren.

Beursgebouw

Enkele grote projecten die op stapel staan zijn de ombouw van de kantoortoren aan de Deken van Somerenstrtaat waar de technische dienst van de gemeente was gevestigd. Daar zijn ruim tweehonderd appartementen gepland. Het is ook de bedoeling om over enkele jaren op de plek waar nu het Beursgebouw staat appartementencomplexen te gaan bouwen. Er zijn initiaiteven voor vierhonderd huizen op de plek.

Er is ook een plan om het grote Ziggo/Vodafooncomplex als het Philipsstadion een woonbestemming te geen. En rondom het station staan de komende jaren zo’n 800 huizen op de planning. Dit zogenoemde district E wordt één van de grootste bouwlocaties in de stad. Daar komt onder meer de hoogste woontoren van Brabant.

