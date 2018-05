Man zwaait met groot mes en wordt na vechtpartij aangehouden in Waalwijk

WAALWIJK - Een man heeft voor de nodige paniek gezorgd in Waalwijk. Volgens getuigen liep hij op straat te zwaaien met een groot mes en ging hij met iemand op vuist.

Volgens omstanders lagen beiden tijdens de vechtpartij op de grond en zou er "Help, help, help!" geroepen zijn. Na de vechtpartij liep de man met een groot mes over straat en werd de politie gewaarschuwd.

De politie kwam met meerdere eenheden op de melding af. Bij aankomst is de man meteen in de boeien geslagen en naar het politiebureau gebracht. De aanhouding en de vechtpartij trokken veel bekijks.