Zelfmoordpoeder mag niet makkelijk verkrijgbaar zijn voor kwetsbare personen, zegt minister De Jonge

DEN HAAG - Minister Hugo de Jonge wil niet dat het omstreden zelfmoordpoeder gemakkelijk beschikbaar is voor kwetsbare mensen. Dat antwoordt hij op Kamervragen van het CDA. Uit onderzoek van Omroep Brabant bleek twee weken geleden dat het omstreden poeder wekenlang op Marktplaats te koop werd aangeboden. "Het is niet wenselijk dat deze stoffen voor hen gemakkelijk verkrijgbaar zijn."

Het is wetenschappelijk aangetoond dat als moeilijke aan zulke stoffen te komen is, dit kan voorkomen dat mensen zich daadwerkelijk van het leven beroven, stelt de minister. Op dit moment wordt gekeken naar de mogelijkheid om regels voor de verkoop van het poeder in te voeren. De uitkomsten van het onderzoek worden binnen anderhalve maand bekend, garandeert de minister.

LEES OOK: Omstreden zelfmoordpoeder wekenlang te koop aangeboden op Marktplaats

Geen verwijten Marktplaats

Volgens de minister valt Marktplaats weinig te verwijten. Hij stelt dat Marktplaats de meldingen die naar aanleiding van de advertentie binnenkwamen, serieus heeft genomen. "Zo geeft Marktplaats aan de advertenties te hebben verwijderd en contact te hebben opgenomen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, toen signalen binnenkwamen over de advertenties."

Desondanks kwam het poeder al meerdere keren online op de handelswebsite, soms dagenlang. De verkoper, een 24-jarige man uit Eindhoven, zegt het middel al zeker veertien keer verkocht te hebben. Kosten: twee tientjes.

Bezorgd

Kamerleden reageerden eerder bezorgd dat het poeder zo makkelijk te verkrijgen was. “Het is zorgelijk, ongewenst en onverantwoord”, zei CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot tegen Omroep Brabant. Ook Ockje Tellegen (VVD) riep de minister op tot actie. "Je wilt dat mensen die in nood zijn niet zo makkelijk aan dit soort middelen kunnen komen, maar dat deze mensen juist goede zorg krijgen."

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.