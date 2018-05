Vrouw die uit wraak sambal op vagina slachtoffer smeerde, krijgt zes maanden celstraf

ZUNDERT/BREDA - Een van de twee vrouwen uit Zundert die een andere vrouw uit wraak ernstig mishandelde door onder meer sambal op haar vagina te smeren, heeft een celstraf van zes maanden gekregen. Daarvan zijn drie maanden voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag besloten.

Dat is fors minder dan de eis van de officier van justitie, die twaalf maanden cel had geëist waarvan de helft voorwaardelijk. Volgens de rechter speelde de vrouw echter 'geen leidende en initiërende rol', meldt BN/De Stem. Ook is de vrouw zwakbegaafd en verminderd toerekeningsvatbaar.

Bizarre straf

Het slachtoffer had een verhouding met een getrouwde man en werd daarvoor in december op bizarre wijze gestraft. De echtgenote van de man heeft haar op een stoel vastgebonden, geslagen, haar lange haren afgeschoren en haar vagina ingesmeerd met sambal. De andere vrouw hielp haar daarmee. Het slachtoffer verklaarde later: "Ik dacht dat ik hier niet levend uit zou komen."

Het slachtoffer werd urenlang gegijzeld in een huis in Zundert. Wat er gebeurde, leest als een marteling en dat was het volgens het slachtoffer ook: "Ik dacht, het zijn ervaren martelaars", zei ze eerder tegen de rechters. "Ze wisten hoe belangrijk mijn lange haren voor mij zijn. Het kan wel vijf jaar duren voordat die weer zijn aangegroeid."

Video kaalscheren

In de rechtszaal werd ook een video getoond waarop het kaalscheren is te zien. Dat gebeurde vakkundig, want een van de twee daders is kapster. Op de video zijn een hoop verwijten en geschreeuw te horen. Het slachtoffer werd ook afgeperst. Als ze geen 8000 euro zou betalen, zouden foto's van haar blote borsten op internet worden gezet.

De verdachten van de bizarre mishandeling zijn twee vrouwen. Een van hen is de echtgenote van de man met wie het slachtoffer was vreemdgegaan. De andere vrouw hielp haar. De vrouw is door een psycholoog onderzocht en blijkt het IQ te hebben van iemand van ongeveer vier jaar oud.