Nog steeds te weinig wc's voor vrouwen bij evenementen in Tilburg: 'Dan maar een steeg in'

TILBURG - Het is voor vrouwen nog steeds moeilijk om een wc te vinden bij evenementen in Tilburg. GroenLinks in die stad gaat hier vragen over stellen. “Je wordt gewoon gedwongen om wild te gaan plassen”, klagen vrouwen.

“Het probleem is heel groot. Afgelopen week was het Tilburg Zingt tijdens Koningsnacht”, vertelt raadslid Dwayne Heuvelmans van GroenLinks. “En dan blijkt dat er gewoon te weinig toiletten zijn voor vrouwen, maar ook voor mannen. Daar heeft hebben de kroegen dan weer heel veel last van, van al die mensen die daar dan naar het toilet willen.”

Dat merkte Ruud Grauwmans van Eetcafé Het Stadhuys direct. “Het ging gewoon slecht bij de wc’s. Op het begin van de avond stonden er 47 vrouwen bij me in de rij. En dat terwijl er nog eigen gasten zaten te eten en te drinken. Die keken telkens zo de open wc-deur in. Het waren allemaal mensen die van het evenement kwamen.”

En ook vrouwen zelf merken dat het erg moeilijk is om tijdens een groot evenement in de stad naar de wc te gaan. “We gaan dan maar een steeg in”, vertellen ze.

Al eerder werden er in de gemeenteraad twee moties aangenomen om voor meer toiletten te zorgen tijdens carnaval. Die kwamen er ook. “Alleen nu met Koningsnacht en Koningsdag niet. Ik wil daarom van het gemeentebestuur weten waarom dat niet geregeld is”, zegt Heuvelmans.

De oplossing is simpel zeggen zowel de kroeguitbater, als de vrouwen en het raadslid “Er moeten meer toiletten komen in de stad tijdens evenementen. Maar sowieso zijn er maar heel weinig openbare wc’s in de stad. Daar moet echt iets aan gedaan worden”, aldus het raadslid.

Tilburg is niet de enige stad waar het tekort aan wc’s voor vrouwen een groot probleem is. Ook in Utrecht speelt dit. Daar is een petitie gestart voor meer wc’s.