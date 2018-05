Vrachtwagen botst tegen viaduct, tank met giftige as scheurt open

MOERGESTEL - Een vrachtwagen is op de A58 bij Moergestel tegen een viaduct gebotst waardoor er een scheur in de tank zit. Uit de scheur is zogenoemd vliegas gelopen, een giftig as dat vrijkomt bij onder meer de verbranding van steenkool. Op de weg liggen brokstukken en het as, laat een omstander weten.

Het ongeluk gebeurde in de richting van Tilburg naar Eindhoven. Eén rijstrook is op dit moment afgesloten. Het gaat nog een tijd duren voordat de boel is opgeruimd, meldt Rijkswaterstaat. De inhoud van de vrachtwagen moet worden overgepompt. Daarna moeten twee hijskranen de oplader weghalen.

De bestuurder van de vrachtwagen raakte niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Het giftige vliegas veroorzaakt luchtvervuiling en moet daarom apart worden afgevangen.