Wie kent deze man? Straatrover laat 86-jarige vrouw gewond achter en vlucht met handtas

GELDROP - De politie heeft dinsdagavond in Opsporing Verzocht beelden getoond van een jonge man die op 3 april een 86-jarige vrouw heeft beroofd in haar woonplaats Geldrop. Ze werd gewond op straat achtergelaten.

De vrouw wandelt die dinsdagavond rustig terug naar huis toen ze op de hoek van de Molenstraat en de Wielstraat een man ziet. Diezelfde man overvalt haar een kwartier later, rond halfacht in wijk De Bleek. Hij valt haar van achteren aan waardoor ze haar evenwicht verliest.

Ze valt met een flinke klap op de grond en raakt bewusteloos. De dader rent er snel vandoor met de handtas als buit. De handtas is later gevonden en de dader is op bewakingsbeelden ontdekt. De vrouw ligt een week in het ziekenhuis.

Signalement

De straatrover wordt rond de 18 jaar oud geschat, heeft een licht getinte huidskleur en is ongeveer 1,70 meter lang. De straatrover draagt tijdens de overval een donkergroene jas van het merk Parajumper met een opvallend geel label in de kraag.

Ook draagt hij een zwarte trainingsbroek met rode strepen, waarschijnlijk van Manchester United, en een grijze pet.