Ilona vertrok om vier slachtoffers te redden, maar kwam terug met een ring om haar vinger

WASPIK - Met alle details had hij rekening gehouden. De brandweer, de ambulancemedewerkers en zelfs de meldkamer zaten in het complot. Brandweerman Sjoerd Broeders uit Waspik zette een heuse brand met vier slachtoffers in scene met als doel een ring te schuiven om de vinger van zijn vriendin en ambulancemedewerkster Ilona Zijlmans .

En de groots opgezette operatie legde Sjoerd geen windeieren, want Ilona zei 'ja'. “Ik vind het echt heel leuk. Hier had ik wel opgehoopt”, vertelt ze beduusd.

Oefening

Sjoerd regelde een pand om een brandweeroefening te houden, zodat alles er zo echt mogelijk uit zou zien. “Ze kreeg een melding dat er vier slachtoffers zijn en zo lokte ik haar naar de locatie. Het leek me wel apart om het zo te doen. We hebben allebei een passie voor het vak, dus het leek me wel leuk om elkaar op die manier te treffen,” aldus Sjoerd.

En alles zag er inderdaad echt uit. “Ik dacht onderweg al dat mijn vriend op cursus was, die zou ik niet treffen. Opeens werd er een pop naar buiten getild, en daarna volgde opeens Sjoerd met het aanzoek. Ik was in de veronderstelling dat ik vier slachtoffers te zien zou krijgen, ik schrok ervan”, vertelt Ilona.