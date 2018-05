Man en vrouw komen om bij frontale botsing in Oirschot

OIRSCHOT - Bij een ongeluk op de Oude Grintweg in Oirschot zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. Dit meldt de politie woensdagochtend vroeg. Het gaat om de bestuurders van twee auto's die iets voor halfzes woensdagochtend frontaal op elkaar botsten.





Toen de melding van het ongeluk kwam, was de vrouw al overleden. Op dat moment probeerden hulpdiensten het tweede slachtoffer nog te redden, maar dit was tevergeefs. Ook hij overleed ter plekke.





Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. Dit wordt onderzocht door specialisten van de politie.

Zeven doden in vier dagen

Het is niet het eerste dodelijk ongeval in Brabant van de afgelopen week. Afgelopen weekend kwamen twee mensen om het leven bij een ongeluk op de A27 bij Oosterhout. In Heeze kwam een vrouw om bij een eenzijdig ongeluk en op de Rueckertbaan in Tilburg kwamen twee jonge mannen om nadat hun auto tegen een boom botste.