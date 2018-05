Weer chalet uitgebrand op camping Handel

HANDEL - Een chalet op camping De Rooye Asch in Handel is dinsdagnacht door brand verwoest. Er raakte niemand gewond. Een tweede chalet liep ook schade op door de brand. Het is de laatste tijd vaker raak op de camping aan de Haveltweg.

Zo ook op 18 april toen ook een chalet uitbrandde. De politie sloot brandstichting destijds niet uit. De gemeente Gemert-Bakel, waar Handel onder valt, liet na de brand in april weten verontrust te zijn over de vele branden op het recreatieoord. De brand dinsdagnacht werd gemeld door een omwonende.

Op 21 maart brak in een groot chalet op de camping ook brand uit. Volgens omstanders ging het toen om drie chalets die samen één grote vormen. Ze brandden allemaal volledig uit.