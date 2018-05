Eindhovenaar (29) ontvoerd en bedreigd na stappen, voor 20.000 euro aan bitcoins gestolen

EINDHOVEN - Een 29-jarige Eindhovenaar is op 19 augustus na het stappen op het Stratumseind door twee jongemannen korte tijd ontvoerd. Hij werd rond tien voor vier meegenomen in een auto en werd gedwongen zijn bankpas en pincode af te geven. Anders zou het niet goed met hem aflopen, zo zei een woordvoerder van de politie dinsdagavond in de uitzending van Opsporing Verzocht. De daders zetten tijdens de autorit 20.000 euro van zijn spaargeld om in bitcoins.













Tijdens de autorit werd de Eindhovenaar gedwongen zijn telefoon en de inloggegevens van de bank af te geven. Vervolgens deden de daders de bitcointransactie.

Ook werd het slachtoffer meegenomen naar een pinautomaat aan de Vestdijk waar om vier over vier een groot bedrag van zijn rekening werd gehaald. Daar is een van de daders vastgelegd op beeld.





Even later stoppen ze ook nog bij een tweede geldautomaat. Op dat moment weet het slachtoffer te ontkomen.

De Eindhovenaar werd na het stappen, toen hij op weg was naar zijn auto, door de twee daders op de Oude Stadsgracht bedreigd en meegenomen in een lichte auto. De transactie met de bitcoins is door de bank ongedaan gemaakt. Maar het geld dat door de ontvoerders is gepind, is de man kwijt.