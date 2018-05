Van onrust naar ultiem polderen in vier jaar: Laarbeek krijgt bestuur met alle partijen

BEEK EN DONK - De gekozen partijen in de gemeente Laarbeek hebben één groot college gevormd. Dat wil zeggen dat alle partijen die in de raad vertegenwoordigd zijn, ook in het bestuur van de gemeente zitten. “Erg bijzonder”, vindt burgemeester Frank van der Meijden. “Vooral als je kijkt waar we vandaan komen.”

De vijf partijen leveren allemaal een eigen wethouder en dat terwijl er vier jaar geleden nog grote onrust was. De coalitieonderhandelingen met de grootste partij (PNL) liepen in 2014 vast, waardoor alle andere partijen een college vormden.

'Het beste dat Laarbeek had kunnen overkomen'

Van der Meijden: “Deze oplossing doet recht aan de uitkomst van de verkiezingen." Geen enkele partij won of verloor veel in Laarbeek. "En we komen ergens vandaan, we hebben het nodige gekrakeel gehad. Er is heel veel gesproken met elkaar en op basis van het vertrouwen dat daaruit is ontstaan gaan we deze noviteit graag aan."

Met een akkoord dat door de hele raad gesteund wordt, is het de vraag of er nog wel kritisch naar het bestuur gekeken kan worden. "Een raadsbreed akkoord staat niet gelijk aan unanieme besluitvorming", geeft de burgemeester aan. "Je zou ook kunnen zeggen dat de wethouders nu moeten strijden om de meerderheid. Het programma is niet helemaal dichtgetimmerd. Het dualisme komt nu zeker goed tot uiting. ”

Het college

De wethouders in het nieuwe college zijn Ria van der Zanden (PNL), Joan Briels (De Werkgroep), Tonny Meulensteen (CDA), Monika Slaets (ABL) en Greet Buter (PvdA). Daarmee zijn de vrouwen in de meerderheid en ook dat is bijzonder. Van der Meijden: "Daar zijn we zeker trots op en bovendien is ook de gemeentesecretaris een dame, dus de vrouwen zijn in de overhand aan de collegetafel."