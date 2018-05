Bosschenaren moeten vroeger de kroeg in, actie om cafés eerder vol te krijgen

DEN BOSCH - Pas na middernacht de stad in en dan dansen tot in de vroege uurtjes. Het is tegenwoordig de gewoonste zaak van de wereld. Maar niet lang meer, als het aan horecaondernemer Jamie Hoofs uit Den Bosch ligt. "Wij willen dat het vroeg op de avond weer ouderwets gezellig wordt in de kroeg."

Want dat is nu niet het geval. "Tot een uur of twaalf is het een lege bedoening", vertelt Hoofs. En daarom startte ze samen met andere horecaondernemers het initiatief ‘Vroeg op sjouw’. "We willen dat mensen rond acht uur al de stad in gaan, zodat de avond vroeg begint. Iedereen kan dan na een avond feesten toch fris en fruitig aan het ontbijt zitten in het weekend."

Het is de afgelopen jaren steeds rustiger geworden in de horeca in Den Bosch. Dat merken de ondernemers natuurlijk in hun portemonnee. Volgens Hoofs heeft het meerdere redenen. "Het rookverbod heeft ermee te maken, maar ook het verhogen van de leeftijdsgrens voor alcohol speelt mee. Daardoor drinkt de jeugd thuis in. En dan gaat het deel van de groep dat ouder is dan 18 pas laat de stad in."

Na een etentje zijn kroegen leeg

Door dat late stappen is de aansluiting met mensen die er wel al vroeg zijn weg. "Als je na een etentje nog wilt dansen of een drankje wil doen, maar de kroegen zijn leeg, dan ga je weer naar huis toe", aldus Hoofs. 'Dat vindt niemand gezellig."

Hoe de groep ondernemers voor een ommekeer gaat zorgen, is nog niet helemaal duidelijk. Maar plannen zijn in de maak. "Samen sta je sterk, dus waarom zouden we het niet proberen? We hopen de kroegen vroeg gezellig te krijgen. Dat is voor het personeel leuker, maar zeker ook voor de mensen zelf."