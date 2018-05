Steeds minder mensen trouwen, hoe zit dat in jouw gemeente?

EINDHOVEN - De trouwdag is voor veel mensen de allermooiste dag van hun leven. Toch wordt er steeds minder getrouwd en vaker voor een geregistreerd partnerschap gekozen. Behalve in een paar Brabantse gemeenten zoals in Eindhoven. Op het kaartje kun je zien hoe dat in jouw gemeente zit.

In Bladel bijvoorbeeld zijn ze behoorlijk klaar met het traditionele huwelijk. Van alle verbintenissen gaat meer dan 30 procent van de mensen daar een geregistreerd partnerschap aan. Baarle-Nassau zit daar net onder met precies 30 procent.

In Werkendam en Aalburg wordt wel nog heel veel getrouwd: respectievelijk 91,5 en 90,1 procent stapt daar nog in het traditionele huwelijksbootje. Dat is logisch te verklaren omdat er veel gelovigen wonen die voor de kerk trouwen.

Eindhoven scoort in verhouding erg hoog: 91 procent van de verbintenissen in Eindhoven zijn huwelijken. Hoe dat komt, is niet duidelijk. Een medewerker van de gemeente kan niet meteen een verklaring bedenken.

Minder in andere steden

In andere grote steden wordt namelijk minder getrouwd. Zo scoort Breda 81,2 procent en Den Bosch 82,3 procent.