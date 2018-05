Gedupeerden kluisjesroof verenigen zich in stichting en nemen advocaat in de arm

OUDENBOSCH - Ongeveer veertig slachtoffers van de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch hebben zich verenigd in een stichting. Ze hebben een advocaat in de arm genomen die namens hen het gesprek aangaat met de bank. Advocaat Jasper Hagers van Blenheim Advocaten gaat niet meteen procederen, zo zegt hij. Hij wil eerst in gesprek met de bank omdat er ‘veel vragen leven’. Hagers heeft dinsdag een brief aan de Rabobank gestuurd, de bank heeft een week om te reageren.

“Gedupeerden merkten dat niet iedereen op dezelfde wijze behandeld werd”, zegt Hagers. Door briefjes op te hangen in de plaatselijke supermarkt hebben zij medeslachtoffers gevonden. “Veel mensen zijn overdonderd door de druk die de bank uitoefent om informatie te delen, bijvoorbeeld over de herkomst van het geld. Ze willen eerst duidelijkheid voordat er iets getekend wordt en zochten iemand die hen kan vertegenwoordigen.”

Wat lag er in de kluis?

De advocaat procedeerde de laatste jaren vaker tegen grote banken, onder meer over de zorgplicht. In de huurovereenkomst van de kluisjes staat dat gedupeerden maximaal 45.000 euro vergoed krijgen bij diefstal. Ook moeten mensen met foto’s of documenten aantonen was er in hun kluis lag.

“Ik denk dat je die clausule naar billijkheid en redelijkheid niet kunt inroepen. Als mensen iets in een kluis leggen, denken ze er niet aan om foto’s te maken. Je legt het bij een bank omdat die belooft er goed op te zullen passen en die garantie ook geeft. Het wordt maatwerk. Wie zes ringen in de kluis had liggen, moet die zonder bewijs vergoed kunnen krijgen als er bijvoorbeeld facturen van twee ringen zijn. Maar aan de andere kant zal iedereen begrijpen dat je niet zomaar kunt claimen dat er miljoenen lagen zonder bewijs.“

Reactie Rabobank

De Rabobank laat weten dat ze de brief van Hagers heeft ontvangen en dat die 'wordt bestudeerd'. Op de vraag of klanten inderdaad verschillend worden behandeld, zegt de woordvoerder.

"Zoals je je waarschijnlijk kunt voorstellen is niet iedere klantsituatie hetzelfde. Wij realiseren ons goed dat het proces voor klanten emotioneel kan zijn. Wij behandelen alle klanten gelijk in dit verhaal en werken met een zorgvuldig ingericht proces, waarin het zo goed mogelijk helpen van klanten voorop staat. Het is een intensieve procedure die doorlopen moet worden om tot een zo zorgvuldige en goed mogelijke afhandeling te komen. We zetten alles op alles om klanten zo goed mogelijk te helpen om de schade vast te stellen en de zaak zo goed mogelijk af te handelen. "

