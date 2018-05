'Ik schiet je dood', man bedreigt zijn vriendin met een wapen

Een man is aangehouden na mishandeling. (Archieffoto)

SPRANG-CAPELLE - Een 28-jarige man uit Sprang-Capelle is dinsdag aangehouden omdat hij zijn vriendin had bedreigd met een vuurwapen. Hij riep dat hij haar dood zou schieten. De gealarmeerde politie zag de man rijden en zette hem bij een tankstation op de Midden-Brabantweg aan de kant. In zijn auto vonden ze tien kogels. Bij een huiszoeking werd een revolver ontdekt.

Een 27-jarige Tilburgse deed aangifte van bedreiging en mishandeling. Ze zou vaker problemen hebben met haar vriend. Dinsdagmorgen kregen ze het opnieuw met elkaar aan de stok waarbij hij aan haar haren trok en het wapen liet zien. Ook sloeg hij op haar achterhoofd.

Ze is met haar kinderen naar familie gevlucht.