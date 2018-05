Tekort aan vrachtwagenchauffeurs oplossen? Maak Martijn uit Helmond ambassadeur voor het vak

HELMOND - Vrachtwagenchauffeur Martijn Lutkemeijer uit Helmond snapt wel waarom er in Nederland zo’n groot tekort is aan chauffeurs. Als hij ergens in Europa in een chauffeursrestaurant komt waar hij Nederlandse collega's treft dan is het volgens hem één grote klaagzang. “Ze verdienen niks. Het is niet meer zoals het vroeger was en ze mogen niks meer”, lucht hij woensdagochtend zijn hart in het NOS Radio 1 Journaal.

Maar wat zijn collega's er volgens Martijn niet bij vertellen, is dat je wanneer je internationaal rijdt, toch zeker zo’n 2500 tot 3500 euro netto verdient. En, gaat hij verder. “Het is ook niet alleen maar stress.” Want, wanneer je even ergens moet wachten, dan kun je altijd even je campingstoeltje uit je cabine halen en lekker een kopje koffie in het zonnetje drinken.

Of even een dorp of stad inlopen en een terrasje pakken, gaat hij verder. En hoef je dan niet meer te rijden, dan kan die kop koffie zomaar een pilsje worden. “En dan toch gewoon betaald krijgen”, besluit hij.

Ambassadeur voor het chauffeursvak

Een betoog dat de presentatoren van het Radio 1 Journaal op het idee brengt voor een positieve campagne rond het chauffeursvak met Martijn in de hoofdrol. Een pleidooi waar wij ons graag bij aansluiten.