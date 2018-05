Betonblok komt op been van man op bouwplaats in Den Bosch

DEN BOSCH - Een man is woensdagochtend aan de Balkweg in Den Bosch met zijn been bekneld geraakt onder een betonblok. Dit gebeurde rond kwart voor elf tijdens bouwwerkzaamheden. Diverse hulpdiensten kwamen ter plekke. Zij wisten de man uit zijn benarde positie te bevrijden door het betonblok met een takel te verwijderen.

Volgens een wijkagent was het slachtoffer aanspreekbaar en is ‘de situatie onder controle’. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.