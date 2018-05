Meisje opgesloten in warme auto op parkeerplaats Waalwijk

Meisje zat opgesloten in een warme auto op een parkeerplaats in Waalwijk. (Foto: Marvin Doreleijers)

WAALWIJK - Een klein meisje zat woensdag opgesloten in de auto van haar moeder. De vrouw had per ongeluk de sleutels in de wagen laten liggen en de autodeur dichtgegooid. Terwijl de zon fel op de auto scheen, rukten de brandweer en de politie uit om haar te bevrijden.

Aan het begin van de middag kregen de hulpdiensten een melding van het opgesloten kindje. Op de parkeerplaats van winkelcentrum De Els in Waalwijk stond de grijze auto van de moeder vol in de zon.

De vrouw wilde de stad in lopen en sloot haar autodeur af, maar was daarbij vergeten om eerst de sleutels uit het voertuig te halen. Bovendien zat haar jonge dochtertje nog op de achterbank.

Teddybeer voor kindje

Terwijl de moeder 112 belde, schoot een andere vrouw te hulp met een paraplu zodat het kindje op de achterbank niet te lang in de volle zon zou zitten. Uiteindelijk lukte het de brandweer om de deur van de auto open te maken zonder al te veel schade aan de wagen te veroorzaken.

Het meisje kwam met de schrik vrij. Om haar een beetje te troosten, kreeg ze van de hulpdiensten een knuffelbeer. Bovendien mocht ze nog even in de brandweerauto en in de ambulance kijken.