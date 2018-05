Kunstenaar Christo bouwt kunstwerk in Londen met Brabantse olievaten, 7500 vaten op transport

OOSTERHOUT - Ze staan nu nog in Oosterhout, maar dobberen straks vastgebonden aan elkaar op het Serpentine Meer in het Londense Hyde Park. Op de uiteinden rood en blauw gespoten, naar de kleuren van de Engelse vlag. Het Oosterhoutse bedrijf Janus Vaten levert maar liefst 7500 olievaten aan de beroemde kunstenaar Christo. Ze worden gebruikt voor de bouw van een mastaba, een soort van afgetopte piramide. Dinsdag gingen de eerste 264 olievaten op transport, vanaf 19 juni tot 9 september kunnen toeristen en Londenaren het kunstwerk bewonderen.

Het is niet de eerste keer dat kunstenaar Christo met Janus Vaten samenwerkt, de twee zijn oude bekenden. In 1966 werd het bedrijf, toen nog gevestigd in Gorinchem, voor het eerst gevraagd een sculptuur van vaten te installeren. Frits en Henk Janus hebben destijds eigenhandig de vaten gespoten en geconstrueerd. In 2015 vraagt Christo het bedrijf opnieuw mee te werken aan een project. Hij wil een mastaba in Abu Dhabi bouwen, waar ruim 400.000 olievaten in verwerkt zijn. Het moet de grootste sculptuur ter wereld worden.

Groot uitgevallen miniatuur

Het kunstwerk in Londen is een kleine versie van de creatie die in de Verenigde Arabische Emiraten moet komen. Met twintig meter hoog, veertig meter lang en dertig meter breed is het woord klein echter relatief. Uiteindelijk worden de vrachtwagens onder speciale escorte de parken in geleid, aldus Ton Janus. De logistiek is nog een hele klus. In totaal  zijn dertig vrachtwagens nodig om alle olievaten, twee vrachten per dag, tijdig op de plaats van bestemming te krijgen.

"We zijn supertrots dat we opnieuw voor Christo mogen werken. Het einddoel is nog steeds om de 410.000 vaten voor de Mastaba in Abu Dhabi te mogen leveren. We zijn goed op weg", aldus Janus.