Bibberend in de slaapzak na ijskoude nacht, maar deze kampeerders laten zich niet kennen

SCHAIJK - Na de zoveelste ijskoude nacht en vele regenbuien later, zou je denken dat zelfs de meest verstokte kampeerder de moed in de schoenen is gezonken. Dus wij gingen naar camping Hartje Groen in Schaijk om het uit te zoeken.

Okee, het was dan een koude nacht. Maar de woensdagochtend is prachtig. Strakblauwe hemel, een stralend zonnetje door de bomen. Het enige geluid is het vrolijke gekwetter van de vogels. Hartje Groen doet z'n naam eer aan deze ochtend.



Beheerder Alice van den Broek staat ons met een glimlach op te wachten. Ze heeft ruim honderd plekken bezet, een goede score: "We hebben koude dagen gehad. Gelukkig hebben we de huiskamer, waar iedereen binnen kan zitten. Daar brandt de open haard en is het sfeervol." Die huiskamer is een grote blokhut midden op het veld waar bezoekers samen kunnen ontbijten.



Slaapzakken en dekens

Jasper uit Gorinchem staat sinds dit weekend met zijn ouders op de camping. Hij had het heel koud in zijn tent en slaapzak, maar vond een slimme oplossing: "Ik ben gewoon onder alle slaapzakken en dekens gaan liggen en ik ben er helemaal in gekropen."



"De regen de hele dag is best vervelend", zegt een campinggast uit Eindhoven. "Maar er waren af en toe ook mooie momenten. Dus: meteen als de zon schijnt is het weer genieten."







Kabelbaan

Blikvanger op de camping is een grote waterplas met een kabelbaan. "Daar gaan 's ochtends al veel kinderen vanaf", zegt Alice. Maar dat valt nu even tegen.



Eén moedige vrijwilliger krijgen we zo gek. Ondanks de lage temperatuur en het koude water, laat Baston uit Zutphen zich niet kennen. Hij gaat het water in, trekt via een touw het zitje uit het water en gaat naar de kant. Ondertussen kijken er veel kinderen toe. "Ik vind het een beetje te koud", zegt er één.



Ondertussen roetsjt Baston van de kabelbaan en landt net voor het einde in het water. Koud? "Nou eigenlijk niet. Als je eenmaal in het water zit, gaat het wel weer."



Toch zal het een pak van het hart voor beheerder én bezoekers van de camping dat de weersvoorspellingen beter worden. Als dit weekend de 20 graden weer ruim gehaald worden, kan de open haard in de huiskamer uit blijven.