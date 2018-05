Kamervragen over lekkage bij kerncentrale Doel

DOEL - De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen aan de staatssecretaris gesteld over het lek bij de kerncentrale in Doel. Kamerlid Frank Wassenberg wil onder meer weten of de burgers gevaar hebben gelopen, of het lek te maken heeft met de ouderdom van de kerncentrale en wanneer de Belgen Nederland op de hoogte hebben gebracht.

Een van de vier reactoren van de Vlaamse kerncentrale, op een steenworp afstand van Ossendrecht, werd maandag 23 april stilgelegd. Er zat een barst in de waterleiding. De exploitant verwacht dat de reactor pas in oktober weer kan worden opgestart.

LEES OOK: 'Lek bij kerncentrale Doel heeft geen moment gevaar opgeleverd voor omwonenden'

Diverse politieke partijen uit de gemeente Bergen op Zoom uitten hun zorgen al en stuurden een brief naar Den Haag. Volgens een woordvoerder van de kerncentrale is het radioactieve water opgevangen in een reservoir en is er nooit gevaar geweest.