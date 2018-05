Zonder helm en met nylon kousen: zo reed de Brabander begin vorige eeuw

In de oorlog was brandstof schaars, dus trokken de gasten het bruidspaar

'S-HERTOGENBOSCH - Met nylon kousen op de motor, zonder helm. Je rijbewijs halen terwijl de instructeur vanaf een terrasje toekijkt. Het zijn nu ondenkbare situaties, maar in de eerste helft van de vorige eeuw heel normaal. Al twee jaar is het Brabants Historisch Informatie Centrum op zoek naar foto's van auto's en motoren uit die tijd. Inmiddels zijn er maar liefst 10 duizend foto's binnen en komen de verhalen los.

René Bastiaanse en Paul Huismans van het Brabants Historisch Informatie Centrum zijn er zielsgelukkig mee. Het centrum heeft een database van 100.000 oude Brabantse kentekens. Die kentekens beginnen toevallig allemaal met een N. Het centrum wilde graag foto's en verhalen bij al die kentekens en deed een oproep. Het gaat om auto's en motoren die tussen 1906 en 1951 in Brabant hebben rondgereden. En de Brabanders zijn massaal op zoek gegaan in de fotoboeken!

'Prachtig tijdsbeeld'

Er is flink wat werk aan de winkel voor de medewerkers van het Brabants Historisch Informatie Centrum. Alle foto's moeten worden uitgezocht en de verhalen moeten worden opgeschreven voor de website waar de database inmiddels is te raadplegen.

Volgens René Bastiaanse geven de foto's een prachtig tijdsbeeld van de periode 1906 en 1951. "Je kunt de toenemende welvaart heel goed zien. Eerst rijden alleen de hele rijken ermee rond. Dan krijg je de bestelbusjes van de middenstand. Vervolgens komen de motoren. Er waren heel veel motoren in die tijd." Volgens Paul Huismans van het Brabants Historisch Centrum zullen veel mensen de foto's herkennen. "O ja, zo was het vroeger bij ons in het dorp. O ja, zo'n auto of motor had mijn opa of vader."

Stoere verpleegsters op de motor

De 10.000 foto's laten duidelijk zien dat het andere tijden waren, ook qua verkeersveiligheid. Een rekensommetje van René Bastiaanse illustreert dat. "Begin jaren 50 waren er 1500 doden. Inmiddels rijden er 40 keer zoveel auto's rond, dus zouden we 60 duizend slachtoffers te betreuren hebben." Gelukkig zijn de techniek en de wegen heel wat verbeterd intussen.

Paul Huismans van het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft ook zelf een foto ingezonden. "Ik heb er eentje van mijn ouders op de motor. Ik weet nog van het rijexamen van mijn vader dat hij een rondje over de Markt in Den Bosch moest rijden. En dat de rij-instructeur vanaf een terrasje toekeek."

Brabanders die foto's van auto's en motoren met een N-kenteken vinden, kunnen deze nog gewoon insturen. Het Brabants Historisch Informatie Centrum hoopt uiteindelijk op de 15 duizend foto's uit te komen.